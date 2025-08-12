Visite guidée La Naissance de la Station Balnéaire

Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 15:00:00

fin : 2026-04-13 16:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Venez profiter d’un parcours de visite exceptionnel qui vous mène vers les lieux phares de la station balnéaire. De la plage de l’Écluse à la pointe du Moulinet, laissez-vous porter par la riche histoire de Dinard. Vous comprendrez comment le village de pêcheurs s’est transformé en quelques années en une ville idéale dédiée à la villégiature et aux divertissements.

Durée 1h30

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* 5 €

– gratuit moins de 7 ans

*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap). Gratuit pour les guides conférenciers (pour les visites incontournables et thématiques).

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Les points de départ sont transmis par l’Office de Tourisme, à l’achat des billets.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée La Naissance de la Station Balnéaire Dinard a été mis à jour le 2026-03-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme