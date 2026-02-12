Visite guidée La nature au Touquet, une source d’inspiration pour les peintres Le Touquet-Paris-Plage
Visite guidée La nature au Touquet, une source d’inspiration pour les peintres Le Touquet-Paris-Plage dimanche 12 avril 2026.
Visite guidée La nature au Touquet, une source d’inspiration pour les peintres
Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Quand l’art rencontre la nature !
Isabelle, guide nature, partage avec vous l’une des plus belles sources d’inspiration qui soit la nature. Partez à la découverte des paysages de la perle de la Côte d’Opale qui ont inspiré les peintres impressionnistes venus des quatre coins du monde.
Durée 2h environ à pied
Jauge limitée
Rendez-vous Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet.
Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO en partenariat avec le Musée du Touquet-Paris-Plage Édouard Champion. .
Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche Avenue Jean Ruet Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 patrimoine@letouquet.com
English :
When art meets nature!
