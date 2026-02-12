Visite guidée La nature au Touquet, une source d’inspiration pour les peintres Le Touquet-Paris-Plage

Visite guidée La nature au Touquet, une source d’inspiration pour les peintres

Quand l’art rencontre la nature !

Isabelle, guide nature, partage avec vous l’une des plus belles sources d’inspiration qui soit la nature. Partez à la découverte des paysages de la perle de la Côte d’Opale qui ont inspiré les peintres impressionnistes venus des quatre coins du monde.

Durée 2h environ à pied

Jauge limitée

Rendez-vous Guérite d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet.

Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO en partenariat avec le Musée du Touquet-Paris-Plage Édouard Champion. .

