Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui ! Le Molay-Littry
samedi 18 juillet 2026 · Le Molay-Littry
Informations pratiques
Le Molay-Littry
Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui !
Eglise Saint Clair Le Molay-Littry Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08
Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui !
Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui
Promenade à travers les rues et le temps pour revivre la riche histoire du Molay-Littry.
Du moyen-âge à l’intense période d’exploitation minière en passant par Charles Gervais et l’aventure Danone, le Molay-Littry a beaucoup de d’histoires à partager.
Venez découvrir ce petit bourg niché aux portes de Bayeux et des marais du Cotentin
Rendez-vous à 14h00 devant l’église Saint Clair au Molay-Littry.
Vente des billets sur place (SVP: prévoir de la monnaie et l’appoint !!!)
Visite d’environ 1h30 / 1h45 avec beaucoup de déplacements à pied dans la ville. .
Eglise Saint Clair Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 6 03 09 10 21 lucie.nafmo@gmail.com
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English : Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui !
Guided tour: Normandy with Lucie! Le Molay-Littry: from the past to the present!
L’événement Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui ! Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Isigny-Omaha
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