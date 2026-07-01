Informations pratiques

Le Molay-Littry

Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui !

Eglise Saint Clair Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08

Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui !

Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui

Promenade à travers les rues et le temps pour revivre la riche histoire du Molay-Littry.

Du moyen-âge à l’intense période d’exploitation minière en passant par Charles Gervais et l’aventure Danone, le Molay-Littry a beaucoup de d’histoires à partager.

Venez découvrir ce petit bourg niché aux portes de Bayeux et des marais du Cotentin

Rendez-vous à 14h00 devant l’église Saint Clair au Molay-Littry.

Vente des billets sur place (SVP: prévoir de la monnaie et l’appoint !!!)

Visite d’environ 1h30 / 1h45 avec beaucoup de déplacements à pied dans la ville. .

Eglise Saint Clair Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 6 03 09 10 21 lucie.nafmo@gmail.com

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English : Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui !

Guided tour: Normandy with Lucie! Le Molay-Littry: from the past to the present!

L’événement Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Le Molay-Littry d’hier à aujourd’hui ! Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Isigny-Omaha