Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Les plages du débarquement Saint-Laurent-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Laurent-sur-Mer

Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Les plages du débarquement

Esplanade Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:30:00

fin : 2026-08-03 16:45:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10

Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à vos enfants l’incroyable histoire du débarquement en Normandie ? Suivez Lucie, lors d’une visite guidée, dans les pas des Alliés.

Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à vos enfants l’incroyable histoire du débarquement en Normandie ? Suivez Lucie, lors d’une visite guidée, dans les pas des Alliés.

La journée se divise en quatre petites visites de 1h15, chacune permettant de comprendre un élément clé de cette opération militaire qui changea le destin de l’Europe.

De la préparation Alliée avec l’incroyable histoire du Port artificiel d’Arromanches à celle des troupes allemandes avec les impressionnants canons d’origines de la batterie de Longues sur mer, vous poursuivrez votre voyage dans l’histoire au cœur de la sanglante bataille d’Omaha beach pour finir par une découverte poignante du cimetière américain de Colleville sur Mer.

Pour une heure, une demi-journée ou la journée complète vivez une expérience ancrée dans l’histoire en compagnie des explications, du dynamisme et de la bonne humeur de votre guide.

Rendez-vous sur place 15 min avant le début de chaque visite

– Arromanches Devant l’entrée du musée (8h45)

– Longues sur mer: Devant l’entrée de l’office du tourisme (10h30)

– Omaha beach Parking du littoral (base nautique Eolia) (13h45)

– Cimetière américain: Parc de stationnement Conservatoire, à droite du cimetière américain (15h30)

Paiement sur place prévoir de la monnaie et l’appoint !

Départ garanti

Chacune des 4 visites dure 1h15 avec peu de déplacement à pied

Visite en extérieur, prévoir une tenue adaptée

Les mineurs sont sous la responsabilité de leur parents .

Esplanade Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 03 09 10 21 lucie.nafmo@gmail.com

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English : Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Les plages du débarquement

Would you like to discover or help your children discover the incredible story of the Normandy landings? Join Lucie on a guided tour, following in the footsteps of the Allies.

L’événement Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Les plages du débarquement Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Isigny-Omaha