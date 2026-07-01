Informations pratiques

Cricqueville-en-Bessin

Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Randonnée commentée A l’assaut de la Pointe du Hoc !

Hameau au Gay / Parking devant le restaurant Le Tivoli Cricqueville-en-Bessin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-02

Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Randonnée commentée A l’assaut de la Pointe du Hoc !

Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Randonnée commentée A l’assaut de la Pointe du Hoc !

Partez à la découverte de l’un des sites les plus emblématiques du Débarquement de Normandie lors d’une randonnée accessible à tous, mêlant nature, patrimoine et histoire.

Au fil des chemins du bocage normand, entre vergers, pâturages et ferme fortifiée, profitez de magnifiques panoramas sur le littoral et la péninsule du Cotentin. Cette balade vous conduira jusqu’à la célèbre Pointe du Hoc, où vous découvrirez les impressionnants vestiges de la batterie allemande et revivrez l’incroyable assaut des Rangers américains du 6 juin 1944 grâce à une visite guidée du site.

Une sortie idéale pour prendre le temps de comprendre l’histoire tout en profitant des paysages typiques du Bessin. .

Hameau au Gay / Parking devant le restaurant Le Tivoli Cricqueville-en-Bessin 14450 Calvados Normandie +33 6 03 09 10 21 lucie.nafmo@gmail.com

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English : Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Randonnée commentée A l’assaut de la Pointe du Hoc !

Guided tour: Normandy with Lucie! Guided walk: Conquering Pointe du Hoc!

L’événement Visite guidée La Normandie avec Lucie ! Randonnée commentée A l’assaut de la Pointe du Hoc ! Cricqueville-en-Bessin a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Isigny-Omaha