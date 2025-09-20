Visite guidée : « La Passejada, l’identité occitane de Périgueux » NOVELUM IEO Perigòrd Périgueux

Visite guidée : « La Passejada, l’identité occitane de Périgueux » Samedi 20 septembre, 15h00 NOVELUM IEO Perigòrd Dordogne

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Une visite guidée du secteur sauvegardé de Périgueux mettant en lumière le passé et la modernité de l’identité occitane de la ville !

Un cheminement à travers le Puy-Saint-Front vous est proposé, un éclairage sur les noms de rues, la mémoire et l’identité des quartieras. Pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue, la visite se déroule en bilingue et/ou en français.

Rendez-vous : 9 bis place du Coderc – Office de Tourisme Destination Périgueux

NOVELUM IEO Perigòrd 1 Rue de la Sagesse, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine https://www.novelum-ieo24.fr/ Novelum est une association loi de 1901. Il s'agit de la section périgourdine de l'Institut d'Estudis Occitans, association reconnue d'utilité publique. Novelum a pour but la promotion et la connaissance de la culture occitane, et la pratique de l'occitan, partie intégrante de notre patrimoine culturel. Sa zone géographique d'activité est principalement le Périgord, mais s'étend ponctuellement au-delà, en collaboration avec les autres sections de l'IEO, et d'autres partenaires.

Office de tourisme Destination Périgueux