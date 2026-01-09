Visite guidée La Pastille de Vichy, 2 siècles de douceur Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Visite guidée La Pastille de Vichy, 2 siècles de douceur

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

+8 ans et 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux et demandeurs d’emploi. Sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 16:00:00

fin : 2026-02-22 17:30:00

Date(s) :

2026-02-22 2026-02-24 2026-03-01 2026-03-14

Depuis sa création en 1825 par le chimiste Jean-Pierre-Joseph d’Arcet, la pastille de Vichy a conquis bien des palais et traversé les époques pour devenir une véritable icône de la station thermale.

English :

Since its creation in 1825 by chemist Jean-Pierre-Joseph d?Arcet, the Vichy pastille has conquered many palates and passed through the ages to become a veritable icon of the spa town.

