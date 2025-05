Visite guidée la pierre au jardin régulier du Château d’Eu – Eu, 7 juin 2025 07:00, Eu.

Seine-Maritime

Visite guidée la pierre au jardin régulier du Château d’Eu Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Le jardin à la française est le prolongement extérieur du château d’Eu, partie intégrante de l’anciendomaine royal d’Eu. Installé sur une terrasse artificielle, soutenue par de puissants murs en grès, le jardin est dessiné à la française par des végétaux persistants et agrémenté d’une roseraie, d’une fontaine centrale, d’arbustes à floraisons printanières et de statues.

A l’occasion de la 22ème édition des Rendez-vous aux jardins qui se déroulera du 6 au 8 juin, venez découvrir la place qu’occupait la pierre dans la construction du château du XVIIe au XXe siècle.

2 visites programmées: une à 10h30 et une deuxième à 14h. Durée de la visite 1h.

Réservation au 02 35 86 44 00

Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00

English : Visite guidée la pierre au jardin régulier du Château d’Eu

The French garden is the outdoor extension of the Château d’Eu, an integral part of the former royal estate of Eu. Set on an artificial terrace, supported by powerful sandstone walls, the garden is laid out in the French style with evergreen plants, a rose garden, a central fountain, spring-flowering shrubs and statues.

Come and discover the role of stone in the construction of the château from the 17th to the 20th century, during the 22nd Rendez-vous aux jardins from June 6 to 8.

2 scheduled visits: one at 10:30 am and a second at 2 pm. Length of visit: 1h.

Reservations: 02 35 86 44 00

German :

Der französische Garten ist die äußere Verlängerung des Schlosses von Eu und Teil der ehemaligen königlichen Domäne von Eu. Der Garten liegt auf einer künstlichen Terrasse, die von mächtigen Sandsteinmauern gestützt wird. Er ist im französischen Stil mit immergrünen Pflanzen gestaltet und wird von einem Rosengarten, einem zentralen Brunnen, frühlingsblühenden Sträuchern und Statuen geschmückt.

Anlässlich der 22. Ausgabe der Rendez-vous aux jardins vom 6. bis 8. Juni können Sie die Rolle des Steins beim Bau des Schlosses vom 17. bis zum 20. Jahrhundert entdecken.

zwei Besichtigungen sind geplant: eine um 10.30 Uhr und eine zweite um 14 Uhr. Dauer der Besichtigung: 1 Stunde.

Reservierung unter 02 35 86 44 00

Italiano :

Il giardino formale è l’estensione esterna dello Château d’Eu, parte integrante dell’antica tenuta reale di Eu. Situato su una terrazza artificiale sostenuta da possenti muri di arenaria, il giardino è allestito in stile francese con piante sempreverdi e presenta un roseto, una fontana centrale, arbusti a fioritura primaverile e statue.

Nell’ambito del 22° Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà dal 6 all’8 giugno, venite a scoprire il ruolo svolto dalla pietra nella costruzione del castello dal XVII al XX secolo.

2 visite programmate: una alle 10.30 e una seconda alle 14.00. Durata della visita: 1 ora.

Prenotazioni al numero 02 35 86 44 00

Espanol :

El jardín formal es la extensión exterior del castillo de Eu, parte integrante de la antigua propiedad real de Eu. Situado en una terraza artificial sostenida por poderosos muros de arenisca, el jardín está trazado al estilo francés con plantas de hoja perenne y cuenta con una rosaleda, una fuente central, arbustos con flores primaverales y estatuas.

En el marco del 22º Rendez-vous aux jardins, que se celebra del 6 al 8 de junio, venga a descubrir el papel desempeñado por la piedra en la construcción del castillo del siglo XVII al XX.

2 visitas programadas: una a las 10h30 y otra a las 14h. Duración de la visita: 1 hora.

Reservas en el 02 35 86 44 00

