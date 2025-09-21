[Visite guidée] La place du Puits Salé Dieppe

[Visite guidée] La place du Puits Salé Dieppe dimanche 21 septembre 2025.

[Visite guidée] La place du Puits Salé

Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

La journée du patrimoine vous offre une visite guidée de la fameuse place du Puits Salé !

En plein cœur de Dieppe, la place du Puits Salé invite à un voyage à travers les époques. Chaque recoin de cet espace raconte une partie de l’histoire de la ville. .

Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

