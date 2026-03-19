Visite guidée La Poche de Falaise-Chambois Les Hayettes Mont-Ormel

Visite guidée La Poche de Falaise-Chambois

Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 14:30:00

fin : 2026-06-04 17:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Tel est le nom donné par les Allemands à cet axe de quelques mètres de large et 6 km de long. Il part de la rivière de la Dives et aboutit au pied de la colline cote 262 Nord.

Cet étroit couloir, aux petits chemins de terre encaissés, est l’unique voie de salut aux 100 000 Allemands encerclés dans la Poche. Battu par l’artillerie, mitraillé par l’aviation, encombré de véhicules détruits et de cadavres d’hommes et de chevaux, il permet à 50 000 hommes qui l’empruntent de sortir du Kessel (le chaudron), autre nom donné par les Allemands à la Poche de Falaise Chambois.

Nous vous proposons de vous entrainer sur leurs pas dans ces événements décisifs de la campagne de Normandie.

Visite guidée gratuite sur réservation uniquement. Rendez-vous à l’accueil du mémorial .

Les Hayettes Coudehard Mont-Ormel 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 38 61 memorial.montormel@ORNE.fr

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English : Visite guidée La Poche de Falaise-Chambois

L’événement Visite guidée La Poche de Falaise-Chambois Mont-Ormel a été mis à jour le 2026-03-19 par Conseil départemental de l’Orne