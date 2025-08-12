Visite guidée La Pointe de la Malouine

Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Venez découvrir les célèbres villas de la pointe de la Malouine. Votre guide vous racontera l’histoire de ce lotissement balnéaire de luxe et l’art du voir et être vu , si cher à la haute société de la Belle Époque. Au fil des rues, vous apprendrez à observer les richesses de l’architecture balnéaire, entre polychromie et éclectisme architectural.

Durée 1h30

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* 5 €

– gratuit moins de 7 ans

*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap). Gratuit pour les guides conférenciers (pour les visites incontournables et thématiques).

Accessibilité En raison de la topographie de la ville et de ses aménagements, cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. D’autres parcours sont envisageables. Nous vous invitons à nous consulter pour plus de renseignements.

Les points de départ sont transmis par l’Office de Tourisme, à l’achat des billets.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée La Pointe de la Malouine Dinard a été mis à jour le 2026-03-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme