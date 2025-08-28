Visite guidée La porcelaine de Limoges Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite guidée La porcelaine de Limoges

Musée national Adrien Dubouché Limoges

jeudi 28 août 2025.

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif : 11.5 EUR

Début : 2025-08-28

Fin : 2025-08-31

Dates : 2025-08-28, 2025-08-30, 2025-08-31

Plongez dans l’histoire de la porcelaine de Limoges en explorant la collection publique la plus riche au monde !

Visite guidée pour tous enfants acceptés dès 6 ans sous la supervision d’un adulte.

Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

