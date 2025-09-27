Visite guidée La porcelaine de Limoges Musée national Adrien Dubouché Limoges

Visite guidée La porcelaine de Limoges

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges Haute-Vienne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27 2025-10-18 2025-11-01 2025-11-29

La porcelaine de Limoges représente plus d’un tiers des collections du musée. Elle couvre une période allant de 1771 à nos jours et témoigne de la diversité de la production depuis plus de 250 ans. Plongez dans son histoire à travers la collection publique la plus riche au monde !

Réservations conseillées sur cultival.fr.

Tarifs (droit d’entrée inclus)

Plein tarif 11,50 €

Tarif réduit 8,50 €

Gratuité du droit d’entrée 4 €

Effectif 20 participants .

Musée national Adrien Dubouché 8 Place Winston Churchill Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 1 42 46 92 04 mnad@cultival.fr

