Visite guidée La Promenade du Clair de Lune

Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20

À l’abri des vents, au milieu des palmiers et des senteurs méditerranéennes, suivez votre guide-conférencier, à la découverte de cette mythique promenade dinardaise, qui serpente

entre rivages et jardins luxuriants. Depuis des points de vue singuliers, vous découvrirez des richesses patrimoniales insoupçonnées édifices du Moyen Âge, villas Belle Époque, équipements sportifs ou militaires !

Durée 1h30

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* 5 €

– gratuit moins de 7 ans

*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap). Gratuit pour les guides conférenciers (pour les visites incontournables et thématiques).

Accessibilité Visite accessible PMR avec accompagnant.

Les points de départ sont transmis par l’Office de Tourisme, à l’achat des billets.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite guidée La Promenade du Clair de Lune Dinard a été mis à jour le 2026-03-14 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme