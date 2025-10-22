Visite guidée la protection du littoral Préfailles

Visite guidée la protection du littoral Préfailles mercredi 22 octobre 2025.

Visite guidée la protection du littoral

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 09:30:00

fin : 2025-10-22 11:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Une visite commentée en extérieur à Préfailles pour informer et sensibiliser sur la protection du littoral.

Pornic Agglo Pays de Retz vous propose sa visite guidée en extérieur la protection du littoral dans le prolongement de l’exposition gratuite sur le Trait de côte .

C’est à Préfailles, qu’Agathe, animatrice du Cycle de l’Eau, vous invite pour une balade à pied durant 1h30 le long du littoral pour aller plus loin dans le phénomène de l’érosion.

Le programme

Informations sur le littoral avec temps d’échange pour une meilleure compréhension et prise en compte

Causes de l’érosion

Solutions mises en place pour la protection du littoral

Bon à savoir

Public à partir de 12 ans

Inscription obligatoire en cliquant ici

Lieu de rendez-vous communiqué après votre inscription

Prévoir des chaussures/bottes pour marcher dans les rochers avec une tenue adapté au lieu et à la météo

On aime

Se balader pour respirer le bon air iodé de la mer

Admirer une vue à couper le souffle

Bénéficier de l’expertise d’une spécialiste de l’eau

Profiter de sites de visite complémentaire à proximité le Sémaphore et la Réserve Naturelle Régionale de la pointe Saint-Gildas

Se régaler dans l’une de nos adresses gourmandes

Notre côte est un trésor naturel pour nous tous qu’il faut protéger. Alors venez participer à ce rdv instructif pour tous et devenez un bon gardien du littoral à Préfailles sur Destination Pornic !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 63 49

English :

An outdoor guided tour in Préfailles to inform and raise awareness of coastal protection.

German :

Ein kommentierter Besuch im Freien in Préfailles, um über den Küstenschutz zu informieren und zu sensibilisieren.

Italiano :

Una visita guidata all’aperto a Préfailles per informare e sensibilizzare sulla protezione delle coste.

Espanol :

Una visita guiada al aire libre en Préfailles para informar y sensibilizar sobre la protección del litoral.

L’événement Visite guidée la protection du littoral Préfailles a été mis à jour le 2025-10-15 par I_OT Pornic