Visite guidée: la reconstruction de Villers-Bocage Place de Général de Gaulle Villers-Bocage

Villers-Bocage

Visite guidée: la reconstruction de Villers-Bocage

Place de Général de Gaulle Office de tourisme Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Visite guidée: la reconstruction de Villers-Bocage

L’office de tourisme du Pays de Vire vous propose une visite guidée consacrée au patrimoine de la reconstruction de Villers-Bocage, le mercredi 1er juillet à 14h.

Après une importante bataille de chars et d’intenses bombardements, la commune Villers-Bocage est reconstruite entre 1948 et 1960 selon un nouveau plan d’urbanisme. Cette visite est l’occasion de découvrir l’architecture d’après-guerre mélangeant traditionnel et moderne.

Départ de l’office de tourisme. Réservation obligatoire. .

Place de Général de Gaulle Office de tourisme Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 66 28 50

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English : Visite guidée: la reconstruction de Villers-Bocage

Guided tour: the reconstruction of Villers-Bocage

L’événement Visite guidée: la reconstruction de Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie