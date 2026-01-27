Visite guidée La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité Roubaix

Visite guidée La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:15:00

fin : 2026-03-28 17:15:00

Date(s) :

2026-03-28

**Chaque samedi de 16h15 à 17h15, La Piscine vous propose une visite guidée de l’exposition temporaires en cours.**

**Du 7 mars au 4 juillet 2026 enez découvir l’exposition** _**La Redoute, un temps d’avance. Mode, design, publicité**_

Née de la révolution industrielle du XIXe siècle, la ville de Roubaix s’est construite autour du textile, et c’est dans ce contexte que Joseph Pollet fonde en 1837 La Redoute, d’abord filature familiale réputée pour ses tissus et tricots raffinés, avant de devenir leader européen de la vente par correspondance puis acteur majeur du e-commerce français dans la mode et la maison. Visionnaire, l’enseigne a marqué l’histoire du commerce moderne par ses innovations — du premier catalogue en 1928 à la carte Kangourou, du Minitel au 24 h Chrono , jusqu’à Internet — tout en jouant un rôle clé dans l’évolution des modes de consommation.

L’exposition retrace cette success-story à travers archives, catalogues, publicités, témoignages et objets, et met en lumière ses collaborations avec de grands couturiers (Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel, Jacquemus…), designers (Philippe Starck, Constance Guisset, Christian Lacroix…) et photographes comme Dominique Issermann et Kate Barry.

Une exposition à découvrir du 7 mars au 4 juillet 2026.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

**Every Saturday from 4.15pm to 5.15pm, La Piscine offers a guided tour of the current temporary exhibition **

**From March 7 to July 4, 2026 discover the exhibition** _**La Redoute, un temps d?avance. Fashion, design, advertising**_

Born of the industrial revolution of the 19th century, the town of Roubaix was built around textiles, and it was against this backdrop that Joseph Pollet founded La Redoute in 1837, initially a family spinning mill renowned for its refined fabrics and knitwear, before becoming the European leader in mail-order and then a major player in French e-commerce for fashion and homeware. A visionary company, La Redoute has left its mark on the history of modern commerce through its innovations from the first catalog in 1928 to the Kangaroo card, from Minitel to 24 h Chrono , right up to the Internet while playing a key role in the evolution of consumer habits.

The exhibition retraces this success story through archives, catalogs, advertisements, testimonials and objects, and highlights its collaborations with leading couturiers (Yves Saint Laurent, Sonia Rykiel, Jacquemus?), designers (Philippe Starck, Constance Guisset, Christian Lacroix?) and photographers such as Dominique Issermann and Kate Barry.

An exhibition to discover from March 7 to July 4, 2026.

