VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE Paulhac-en-Margeride 5 juillet 2025 15:30

Lozère

VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE Paulhac-en-Margeride Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 15:30:00

fin : 2025-08-30 17:30:00

Date(s) :

2025-07-05

2025-07-12

2025-07-16

2025-07-26

2025-08-02

2025-08-16

2025-08-23

2025-08-30

Partez à la découverte de Paulhac-en-Margeride, village détruit durant la seconde guerre mondiale. Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire du village mais plus encore ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !

Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville.

Partez à la découverte de Paulhac-en-Margeride, village détruit durant la seconde guerre mondiale. Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire du village mais plus encore ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !

Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville. .

Paulhac-en-Margeride 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

English :

Discover Paulhac-en-Margeride, a village destroyed during the Second World War. Marie-Hélène Astruc will guide you through the history of the village, and much more besides! An unforgettable visit with a passionate guide!

Reservations at the Tourist Information Office in Le Malzieu-Ville.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch Paulhac-en-Margeride, ein Dorf, das während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Marie-Hélène Astruc wird Sie durch die Geschichte des Dorfes führen, aber noch viel mehr! Ein unvergesslicher Besuch an der Seite einer leidenschaftlichen Führerin!

Reservierung im Touristeninformationsbüro von Malzieu-Ville.

Italiano :

Scoprite Paulhac-en-Margeride, un villaggio distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Marie-Hélène Astruc vi guiderà attraverso la storia del villaggio e molto altro ancora! Una visita indimenticabile con una guida appassionata!

Prenotate in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Le Malzieu-Ville.

Espanol :

Descubra Paulhac-en-Margeride, un pueblo destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Marie-Hélène Astruc le guiará a través de la historia del pueblo y mucho más Una visita inolvidable con una guía apasionada

Reserve con antelación en la Oficina de Turismo de Le Malzieu-Ville.

L’événement VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE Paulhac-en-Margeride a été mis à jour le 2025-06-17 par 48-OT Margeride en Gévaudan