Visite guidée la riche histoire de l’Abbaye Notre Dame de Déols Déols

Visite guidée la riche histoire de l’Abbaye Notre Dame de Déols

6 rue de l’Abbaye Déols Indre

Tarif : 3 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : Vendredi 2025-12-26

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-12-26 2026-01-02

La porte de l’Horloge faisait partie de l’enceinte fortifiée de la ville au Moyen Âge. Ses deux tours flanquées de meurtrières et sa couronne de mâchicoulis permettaient aux villageois de défendre la ville.

Laissez-vous conter son histoire et admirez sa magnifique charpente en chêne. Une fois à l’intérieur, en regardant par la fenêtre, vous revivrez le tumulte de la vie d’autrefois.

Attention toutefois l’escalier est abrupt, prévoyez des chaussures adaptées pour une visite confortable. Durée 30 min. 3 .

6 rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee.deols@gmail.com

English :

Déols Abbey has had a rich and eventful history since it was first built in 917. It was one of the most important abbeys in France, and its influence was far from limited to the Berry region. Its remains bear witness to a golden age between the 12th and 14th centuries.

