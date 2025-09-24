Visite guidée La RN7, symbole de modernité RDV à la Maison des têtes Valence

Visite guidée La RN7, symbole de modernité

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-01 10:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Au début du XXᵉ siècle, Valence se pare de nouvelles infrastructures, d’immeubles le long des boulevards et de grands magasins. Ces nouveaux aménagements revêtent le style architectural de l’époque, l’Art Déco.

.

RDV à la Maison des têtes 57 Grande Rue Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the beginning of the 20th century, Valence was adorned with new infrastructures, buildings along the boulevards and department stores. These new developments were built in the Art Deco architectural style of the time.

L’événement Visite guidée La RN7, symbole de modernité Valence a été mis à jour le 2025-09-24 par Valence Romans Tourisme