Visite guidée La Rochelle se dévoile en lumière Office de Tourisme La Rochelle

Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : Jeudi 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-01-03 19:00:00

2025-12-20

Suivez votre guide dans la cité maritime.

English : Guided tour La Rochelle se dévoile en lumière

Follow your guide through the maritime city.

German : Führung La Rochelle se dévoile en lumière

Folgen Sie Ihrem Reiseführer durch die Seestadt.

Italiano :

Seguite la vostra guida nella città marittima.

Espanol : Visita guiada La Rochelle se dévoile en lumière

Siga a su guía por la ciudad marítima.

