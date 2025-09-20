[Visite guidée] La rue Jules Ferry Dieppe

[Visite guidée] La rue Jules Ferry Dieppe samedi 20 septembre 2025.

[Visite guidée] La rue Jules Ferry

RDV au 26 rue Jules Ferry Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Débouchant à l’origine au bord du bassin Bérigny, comblé en 1936, la rue Jules Ferry témoigne du développement des courants régionalistes et éclectiques à la fin du 19e siècle.

Les volumes modernistes de la villa Perrotte offrent un contraste saisissant avec les faux pan de bois, les toits en débord, les boiseries en décrochement des autres maisons de la rue.

> Sans réservation

> Durée 45 minutes .

RDV au 26 rue Jules Ferry Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79 dvah@mairie-dieppe.fr

English : [Visite guidée] La rue Jules Ferry

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Visite guidée] La rue Jules Ferry Dieppe a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie