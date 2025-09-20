Visite Guidée : La salle des commandes Ascenseur à bateaux des Fontinettes Arques

Tarif : Inclus au billet d’accès au centre d’interprétation (2€). Non-accessible pour les PMR. Réservation obligatoire en guichet, au 0781470892 ou par mail à info@ascenseurabateaux.com.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:20:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:20:00

Poussez les portes du cœur de l’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes : la salle des commandes. En compagnie de médiateurs, faites la découverte d’une pièce alliant machines modernes permettant l’exploitation de la scénographie aux mécanismes d’époque assurant le bon fonctionnement de l’Ascenseur à Bateaux. Dans cette salle, découvrez les coulisses de l’Ascenseur à Bateaux d’hier, et d’aujourd’hui.

Ascenseur à bateaux des Fontinettes 78 Avenue Pierre Mendès France 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France Construit de 1883 à 1887 pour remplacer une échelle de cinq écluses sur le canal, cet ascenseur à bateaux est un unicum en France. Déclaré hors-service en 1967, il fonctionnait sur le principe de la double presse hydraulique. Il fut réalisé sur le modèle de la machine élévatoire d’Anderton, en fonction, depuis 1875, en Angleterre, et servant à faire passer les bateaux dans la rivière Weaver depuis le canal du Trent et Mersey.

