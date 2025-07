Visite guidée « la seconde guerre mondiale » Saint-Valery-en-Caux

Visite guidée « la seconde guerre mondiale » Saint-Valery-en-Caux jeudi 14 août 2025.

Visite guidée « la seconde guerre mondiale »

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-08-14 18:00:00

fin : 2025-08-14 19:30:00

2025-08-14

Visite guidée « la seconde guerre mondiale » à 18h pour une durée 1h30.

7€ les adultes et 3.50 les enfants.

Réservation à la Maison Henri IV ou patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 14 13 patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

English : Visite guidée « la seconde guerre mondiale »

Guided tour « The Second World War » at 6pm for 1hr30.

7? adults and 3.50 children.

Reservations at Maison Henri IV or patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

German :

Geführte Tour « Der Zweite Weltkrieg » um 18 Uhr, Dauer: 1,5 Stunden.

7? für Erwachsene und 3,50 für Kinder.

Reservierung im Maison Henri IV oder patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

Italiano :

Visita guidata alla Seconda guerra mondiale alle 18.00, durata 1 ora.

7,00 per gli adulti e 3,50 per i bambini.

Prenotazioni presso la Maison Henri IV o patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

Espanol :

Visita guiada a la Segunda Guerra Mundial a las 18.00 h, de una hora y media de duración.

7,00 para adultos y 3,50 para niños.

Reservas en Maison Henri IV o patrimoine@ville-saint-valery-en-caux.fr

