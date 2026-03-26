Visite guidée La Tour au Moyen Âge  Tour de Crest Crest

Visite guidée La Tour au Moyen Âge

Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-04

Suivez notre guide-médiateur en costume du Moyen Âge et découvrez en famille l’histoire de la Tour de Crest au Moyen Âge. Vous découvrirez les systèmes de défense du plus haut donjon de France et la vie quotidienne du seigneur.

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Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

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English :

Follow our guide-mediator in costume from the Middle Ages and discover with your family the history of the Crest Tower in the Middle Ages. You will discover the defense systems of the highest dungeon in France and the daily life of the lord.

L’événement Visite guidée La Tour au Moyen Âge Crest a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme