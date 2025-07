Visite guidée la Tour de l’Europe Mulhouse

Visite guidée la Tour de l’Europe Mulhouse jeudi 21 août 2025.

3 boulevard de l’Europe Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-08-21 15:00:00

fin : 2025-09-25 16:00:00

2025-08-21 2025-09-25

Lors de cette visite, le guide vous dévoilera toute l’histoire et l’environnement de ce bâtiment, construit en béton, verre et acier et labellisé Architecture Contemporaine Remarquable. Prenez de la hauteur en entrant dans l’intimité de ses appartements !

Inscription obligatoire par téléphone auprès de la Maison du Patrimoine 03 69 77 76 61 .

3 boulevard de l’Europe Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

