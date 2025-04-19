Visite guidée La tour de l’horloge Auxerre

Visite guidée La tour de l'horloge Auxerre samedi 13 septembre 2025.

Visite guidée La tour de l'horloge 7 place de l'Hôtel de ville Auxerre Yonne

Tarif : 15 EUR

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-11-08

2025-09-13

2025-10-18

2025-11-08

2025-12-27

Vivez une expérience exceptionnelle en gravissant la tour de l’horloge , ce monument emblématique qui vous ouvre ses portes le temps d’une journée. Places limitées à 8 personnes, réservation à l’avance obligatoire, Prévoir des chaussures fermées adaptées à la montée des marches. La montée sera refusée aux personnes ayant des problèmes cardiaques, de mobilité, respiratoires ou avec une capacité physique restreinte. Nous déconseillons fortement la visite aux femmes enceintes et aux personnes claustrophobes en lien à la fois avec l’effort physique que représente la montée et la descente (23m d’ascension) mais également avec l’étroitesse de l’escalier d’accès. .

7 place de l’Hôtel de ville

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

