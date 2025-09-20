Visite guidée « La tour de l’horloge: la fabrique du temps laïque à Salon de Provence » Église Saint-Michel Salon-de-Provence

Visite guidée « La tour de l’horloge: la fabrique du temps laïque à Salon de Provence » Église Saint-Michel Salon-de-Provence samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « La tour de l’horloge: la fabrique du temps laïque à Salon de Provence » 20 et 21 septembre Église Saint-Michel Bouches-du-Rhône

Inscription conseillée, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Déambulation d’1h30 dans le centre ancien entre l’église Saint Michel et la tour de l’horloge proposée par l’association Salon Patrimoine et Chemins.

Rendez-vous devant l’église Saint-Michel.

Tout public à partir de 16 ans.

Église Saint-Michel 1 Avenue Gabriel Voisin 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bel-Air Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « gilles.nostra@gmail.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Salon patrimoine et chemins