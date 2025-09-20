Visite guidée La Tour de Sanary Sanary-sur-Mer

Visite guidée La Tour de Sanary Sanary-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée 20 et 21 septembre La Tour de Sanary Var

15 places maximum / visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’histoire des Grecs dans l’environnement sanaryen du VIe siècle av. J.-C.

Autour d’une maquette présentée dans la salle du rez-de-chaussée, l’archéologue Charles Hourcau, de l’association Jason Archéo Sub, vous invite à explorer la vie sur nos côtes à l’époque de la civilisation grecque, à travers les découvertes mises au jour par l’archéologie. Il vous présentera également les objets de la collection exposés et leur histoire.

La Tour de Sanary Place de la Tour 83110 Sanary Sanary-sur-Mer 83110 Beaucours Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 74 01 04 https://www.sanary-tourisme.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 74 01 04 »}] Édifée il y a plus de sept siècles,en 1300, la Tour offre, depuis son sommet, un panorama exceptionnel sur la ville et ses environs.

Elle est l’écrin de collections d’archéologie sous-marine (dépôt du DRASSM), dont un très rare squelette du 3° siècle av J-C découvert aux Embiez. Entrée libre.

Les talons, tongs et claquettes ne sont pas autorisés pour la sécurité des visiteurs. Nos amis les animaux ne sont pas admis

Accessible uniquement en visites accompagnées

toutes les 40 minutes et par groupe de 15 maximum

