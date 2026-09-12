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Visite guidée La Tour Jacquemart Journées Européennes du Patrimoine Rdv au pied de la Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

samedi 19 septembre 2026 · Rdv au pied de la Tour Jacquemart · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rdv au pied de la Tour Jacquemart
Adresse
Parvis Christian Vinson
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Visite guidée La Tour Jacquemart Journées Européennes du Patrimoine

Rdv au pied de la Tour Jacquemart Parvis Christian Vinson Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir l’histoire de la Tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge !
Successivement porte de la ville, prison puis horloge publique avec son célèbre automate le bonhomme Jacquemart…
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Rdv au pied de la Tour Jacquemart Parvis Christian Vinson Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English : Visite guidée La Tour Jacquemart Journées Européennes du Patrimoine

Come discover the history of the Tower, a symbol of Romans since the Middle Ages!
It served successively as a city gate, a prison, and then a public clock tower featuring its famous automaton: the little man Jacquemart…

L’événement Visite guidée La Tour Jacquemart Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme

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