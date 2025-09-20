Visite guidée : la Tour Jacquemart Tour Jacquemart Romans-sur-Isère

Visite guidée : la Tour Jacquemart Tour Jacquemart Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée : la Tour Jacquemart 20 et 21 septembre Tour Jacquemart Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’histoire de la Tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge ! Successivement porte de la ville, prison puis horloge publique avec son célèbre automate : le Bonhomme Jacquemart.

Pour des raisons de sécurité, les derniers niveaux de la tour ne sont pas accessibles. Nombre de places très limité.

Samedi de 14h à 18h départ toutes les 15 minutes. Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h déârt toutes les 30 minutes

Tour Jacquemart Place Jacquemart Romans Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}, {« type »: « email », « value »: « artethistoire@valenceromansagglo.fr »}]

Venez découvrir l’histoire de la Tour, emblème de Romans depuis le Moyen Âge ! Successivement porte de la ville, prison puis horloge publique avec son célèbre automate : le Bonhomme Jacquemart.

©J. Garnier_Ville de Romans