Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne

Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne samedi 29 novembre 2025.

Visite guidée la tour sud de la cathédrale

Rue des gouverneurs Parvis cathédrale Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Gravissez les quelques 200 marches de la tour sud récemment restaurée.

Votre effort est vite récompensé par un point de vue exceptionnel. Vous revivez l’histoire de la cathédrale et découvrez l’art des cloches, en particulier la passionnante histoire du bourdon. .

Rue des gouverneurs Parvis cathédrale Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

English : Visite guidée la tour sud de la cathédrale

German : Visite guidée la tour sud de la cathédrale

Italiano :

Espanol : Visite guidée la tour sud de la cathédrale

L’événement Visite guidée la tour sud de la cathédrale Bayonne a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Bayonne