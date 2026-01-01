Visite guidée La vie au bord du fleuve à Saint-Florent-le-Vieil SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Mauges-sur-Loire

Visite guidée La vie au bord du fleuve à Saint-Florent-le-Vieil

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 2 rue de Bretagne Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 15:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17 2026-07-16 2026-08-20 2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18 2026-12-16

Suivez Hélène pour une visite sur les bords de Loire pour évoquer la vie au fil des saisons

La vie au bord du fleuve au fil des siècles et des saisons

– les contraintes naturelles une frontière, les crues,

– l’évolution de la batellerie et des métiers liés au fleuve,

avec Hélène Guégnard, guide accompagnatrice.

Visite proposée le 3ème mercredi de chaque mois (jeudi en juillet et août), à 15h00, devant l’office de tourisme de Saint-Florent-le-Vieil (au 2 rue de Bretagne, à côté du pont).

Tarif 10 € par personne (4 personnes minimum).

Réservation indispensable au moins 4 jours avant la visite, par téléphone au 06 70 60 85 46.

Programme sur mesure pour les groupes, la visite peut s’envisager un autre jour. .

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 2 rue de Bretagne Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 60 85 46 nomade49@laposte.net

English :

Follow Hélène on a visit to the banks of the Loire to learn about life through the seasons

