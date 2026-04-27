Aubigny-aux-Kaisnes

Visite guidée La vie dans le verger au Verger Martine à Aubigny aux Kaisnes

9 rue Saint Nicolas Aubigny-aux-Kaisnes Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 09:00:00

fin : 2026-05-02 11:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Entrez dans les coulisses du Verger Martine et découvrez les secrets de la vie dans le verger lors d’une visite guidée originale, le samedi 2 mai 2026 de 9h à 11h.

Départ à 9h précises pour une immersion nature au cœur des arbres fruitiers.

Réservation obligatoire par SMS au 06.47.97.81.12.

Entrez dans les coulisses du Verger Martine et découvrez les secrets de la vie dans le verger lors d’une visite guidée originale, le samedi 2 mai 2026 de 9h à 11h.

Départ à 9h précises pour une immersion nature au cœur des arbres fruitiers.

Réservation obligatoire par SMS au 06.47.97.81.12. .

9 rue Saint Nicolas Aubigny-aux-Kaisnes 02590 Aisne Hauts-de-France +33 6 47 97 81 12 levergermartine2025@gmail.com

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English :

Go behind the scenes at Verger Martine and discover the secrets of life in the orchard during an original guided tour on Saturday, May 2, 2026 from 9am to 11am.

Departure at 9 a.m. sharp for a natural immersion in the heart of the fruit trees.

Reservations required by SMS to 06.47.97.81.12.

L’événement Visite guidée La vie dans le verger au Verger Martine à Aubigny aux Kaisnes Aubigny-aux-Kaisnes a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Saint-Quentinois