Visite guidée La vie en rosé au Château les Valentines Château Les Valentines La Londe-les-Maures

Visite guidée La vie en rosé au Château les Valentines

Château Les Valentines 807 route de Collobrières La Londe-les-Maures Var

Découvrez les secrets de fabrication des vins de Provence et du célèbre Rosé de Provence au Château Les Valentines à La Londe les Maures.

Accompagné de l’équipe du domaine, parcourez les chais et le caveau pour comprendre la vinification.

Château Les Valentines 807 route de Collobrières La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Guided tour: Life in rosé at Château les Valentines

Discover the secrets of making Provence wines and the famous Rosé de Provence at Château Les Valentines in La Londe les Maures

Accompanied by the estate’s team, visit the cellars and the winery to understand the wine-making process.

