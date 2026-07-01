Visite guidée : la vie et l’œuvre de Pierre Corneille, Musée Pierre Corneille, Petit-Couronne

Informations pratiques

Visite guidée : la vie et l’œuvre de Pierre Corneille 19 et 20 septembre Musée Pierre Corneille Seine-Maritime

Durée 1h, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Héritage familial, seconde résidence de la famille Corneille, la propriété de Petit-Couronne était étendue à l’origine sur près de 18 hectares. Lieu de repos et d’écriture, elle abrite aujourdhui un musée dédié à la vie et l’oeuvre de Pierre Corneille.

Venez y découvrir la vie et l’oeuvre du célèbre dramaturge, mais aussi au delà de la maison, le jardin, le four à pain et la vie au 17e siècle.

Musée Pierre Corneille 502 Rue Pierre Corneille, 76650 Petit-Couronne, France Petit-Couronne 76650 Seine-Maritime Normandie 33235681389 http://www.museepierrecorneille.fr

Héritage familial, la propriété de Petit-Couronne était constituée d’une ferme, d’un verger (étendu en direction de l’actuel jardin public de la ville) de prairies, de pièces de labours, de bois, de …

Maison des Champs- Musée Pierre Corneille© RMM Rouen Normandie