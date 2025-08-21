Visite guidée La vie secrète du banc de sable de Pereire Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT Arcachon

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-29

2025-08-21 2025-08-22 2025-08-28 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-28 2025-10-05 2025-10-12 2025-10-19 2025-10-29

Dans un environnement naturel calme et préservé, partez à la découverte d’une faune méconnue mais diversifiée! Petits et grands, armés de seaux et de pelles, profitez de la marée basse pour explorer l’estran et comprendre les secrets de ses innombrables hôtes. Parmi les algues et les herbiers, sous le sable ou dans quelques centimètres d’eau, coquillages vivants, crabes et crevettes, oursins et poissons de fond n’attendent plus que votre visite!

Durée 2h30 .

Office de Tourisme d’Arcachon / MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97 visites@arcachon.com

