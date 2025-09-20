Visite guidée La vieille ville de Romans Journées européennes du Patrimoine Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Rue du Mouton Départ de la Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20 10:15:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Cette visite propose une flânerie dans les rues, les places et dans les belles demeures du centre historique. Découvrez les monuments emblématiques de l’histoire et du patrimoine romanais dans une ambiance conviviale et enrichissante.



Sur réservation !

Rue du Mouton Départ de la Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

This tour offers a stroll through the streets, squares and beautiful homes of the historic center. Discover the emblematic monuments of Roman history and heritage in a friendly, enriching atmosphere.



Reservations required!

German :

Diese Tour bietet einen Bummel durch die Straßen, über die Plätze und durch die schönen Häuser des historischen Zentrums. Entdecken Sie die symbolträchtigen Denkmäler der Geschichte und des Erbes von Roma in einer freundlichen und bereichernden Atmosphäre.



Auf Voranmeldung!

Italiano :

Questo tour vi porta a spasso per le strade, le piazze e le belle case del centro storico. Scoprite i monumenti emblematici della storia e del patrimonio romano in un’atmosfera amichevole e informativa.



È necessaria la prenotazione!

Espanol :

Esta visita le llevará a pasear por las calles, plazas y hermosas casas del centro histórico. Descubra los monumentos emblemáticos de la historia y el patrimonio romanos en un ambiente agradable e informativo.



Reserva obligatoria

