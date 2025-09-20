Visite guidée : la vieille Ville de Romans Maison du Mouton Romans-sur-Isère

Explorez la vieille Ville de Romans ! Cette visite propose une flânerie dans les rues, les places et dans les belles demeures du centre historique. Découvrez les monuments emblématiques de l’histoire et du patrimoine romanais dans une ambiance conviviale et enrichissante

Maison du Mouton 5 rue du Mouton, 26100 Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Cette maison, datée du XIVe siècle, est en cours de restauration. Elle accueillera prochainement des espaces d'expositions présentant l'histoire et le patrimoine de Romans et de sa région. Parking à proximité.

©J. Garnier_Ville de Romans