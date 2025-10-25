Visite guidée la vieille ville de Romans Rue du Mouton Romans-sur-Isère

Visite guidée la vieille ville de Romans

Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-25 14:30:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Explorez la vieille ville de Romans ! Cette visite propose une flânerie dans les rues, les places et dans les belles demeures du centre ancien.

Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Explore the old town of Romans! This tour takes you on a stroll through the streets, squares and beautiful homes of the old town.

German :

Erkunden Sie die Altstadt von Romans! Diese Tour bietet einen Bummel durch die Straßen, über die Plätze und durch die schönen Häuser des alten Zentrums.

Italiano :

Esplorate il centro storico di Roma! Questo tour vi porta a passeggiare per le strade, le piazze e le belle case del centro storico.

Espanol :

¡Explore el casco antiguo de Roma! Esta excursión le llevará a pasear por las calles, plazas y hermosas casas del casco antiguo.

