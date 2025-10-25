Visite guidée la vieille ville de Romans Rue du Mouton Romans-sur-Isère
Visite guidée la vieille ville de Romans Rue du Mouton Romans-sur-Isère samedi 25 octobre 2025.
Visite guidée la vieille ville de Romans
Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 14:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Explorez la vieille ville de Romans ! Cette visite propose une flânerie dans les rues, les places et dans les belles demeures du centre ancien.
Rue du Mouton Maison du Mouton Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Explore the old town of Romans! This tour takes you on a stroll through the streets, squares and beautiful homes of the old town.
German :
Erkunden Sie die Altstadt von Romans! Diese Tour bietet einen Bummel durch die Straßen, über die Plätze und durch die schönen Häuser des alten Zentrums.
Italiano :
Esplorate il centro storico di Roma! Questo tour vi porta a passeggiare per le strade, le piazze e le belle case del centro storico.
Espanol :
¡Explore el casco antiguo de Roma! Esta excursión le llevará a pasear por las calles, plazas y hermosas casas del casco antiguo.
