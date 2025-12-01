Visite guidée La Villa Charpentier Chassant

Visite guidée La Villa Charpentier Chassant samedi 20 décembre 2025.

61 Rue Saint-Lubin Chassant Eure-et-Loir

Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-21

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-25

Une visite guidée hivernale !
Venez découvrir l’histoire de cette villa et du sculpteur Félix Charpentier (1858-1924).
Renseignez-vous sur les disponibilités par téléphone. Places limitées.   .

A guided winter tour!

