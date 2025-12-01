Visite guidée La Villa Charpentier

61 Rue Saint-Lubin Chassant Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-25

Une visite guidée hivernale !

Venez découvrir l’histoire de cette villa et du sculpteur Félix Charpentier (1858-1924).

Renseignez-vous sur les disponibilités par téléphone. Places limitées. .

61 Rue Saint-Lubin Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 46 64 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided winter tour!

L’événement Visite guidée La Villa Charpentier Chassant a été mis à jour le 2025-12-16 par OTs DU PERCHE