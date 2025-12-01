Visite guidée La Villa Charpentier Chassant
samedi 20 décembre 2025.
Visite guidée La Villa Charpentier
61 Rue Saint-Lubin Chassant Eure-et-Loir
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-25
Une visite guidée hivernale !
Venez découvrir l’histoire de cette villa et du sculpteur Félix Charpentier (1858-1924).
Renseignez-vous sur les disponibilités par téléphone. Places limitées. .
61 Rue Saint-Lubin Chassant 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 46 64 14
A guided winter tour!
