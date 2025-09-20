[Visite guidée] La Villa Perrotte Villa Perrotte Dieppe

Après le volet 1 de la saison 2023 consacré à une visite inédite de la Villa Perrotte

De la cave au grenier et à l’occasion du centenaire de l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels, voici le volet 2 intitulé Au cœur du chantier.

Les visiteurs auront l’occasion de passer un moment au cœur de ce chantier de rénovation hors normes initié par un

couple de particuliers et soutenu par la Direction régionale des Affaires culturelles et la Ville de Dieppe.

Il sera présenté un point à date de l’avancement des travaux sur site mais également à travers les plans, archives, photographies et le témoignage de ses propriétaires et maitres d’oeuvre, les anecdotes du chantier, les difficultés

rencontrées, les découvertes fortuites, les choix des matériaux et techniques de rénovation…

La visite démarrera par la facade coté rue, suivra l’intérieur de la Villa avec différents points de visite sécurisés et

délimités pour le public et enfin le jardin pour observer un autre aspect de la Villa Perrotte.

> Départs de visite samedi à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h & 17h et dimanche à 10h, 11h, 12h, 14h, &15h

> Réservation obligatoire .

Villa Perrotte / 9, rue Jules Ferry Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

