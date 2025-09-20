Visite guidée : la Villa Roche Villa Roche Nîmes

Visite guidée : la Villa Roche 20 et 21 septembre Villa Roche Gard

Gratuit. Inscription à partir du 16 septembre. Lieu de Rdv communiqué après inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:15:00

Remontez le temps et entrez dans l’intimité d’une villa bourgeoise des années 70, portant la signature de l’architecte Armand Pellier : jeux de contrastes entre matières, vides et pleins, dedans-dehors. Expression de sophistication et de raffinement, la Villa Roche est un lieu exceptionnel.

Villa Roche Mont Duplan, 30000 Nîmes Nîmes Richelieu Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 76 71 62 »}] En 1969, le docteur Roche et sa femme font appel à l’architecte Pellier pour construire leur villa. Bâtie en rez-de-chaussée, elle est invisible de la rue où se trouvent garage et porte discrète. Il s’agit d’une construction en équerre formée d’un corps central dont le mur sud est entièrement ouvert sur la terrasse. L’aile sud-ouest présente des décrochements successifs correspondant aux chambres. La maison est entièrement fermée à l’ouest ainsi qu’au nord. Le plan présente une ouverture très large pour la pièce commune, plus restreinte pour les pièces de l’intimité. La construction est dominée par l’alliance du béton blanc avec la pierre du pont du Gard. Les lignes anguleuses sont équilibrées par le grand auvent courbe du corps principal. L’ensemble se reflète dans l’eau de la piscine qui joue un grand rôle esthétique, équilibrant l’aspect très minéral des pans de murs en pierre. Le séjour est subdivisé en différents espaces identifiés par la hauteur du plafond. Le salon de musique est séparé de l’espace réception par la cheminée au foyer ouvert. L’espace du jardin d’hiver est également bien identifié. L’ensemble est traité avec un très grand soin. Cette villa est très représentative du style et de la personnalité d’Armand Pellier.

