Visite guidée La Villa Strassburger Villa Strassburger Deauville 26 juin 2025 11:00

Calvados

Visite guidée La Villa Strassburger Villa Strassburger Avenue Strassburger Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-06-26 à 2025-10-30

Début : 2025-06-26 11:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

Date(s) :

2025-06-26

2025-07-02

2025-07-03

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-15

2025-07-16

2025-07-17

2025-07-19

2025-07-22

2025-07-23

2025-07-24

2025-07-29

2025-07-30

2025-07-31

2025-08-02

2025-08-05

2025-08-06

2025-08-12

Protégée au titre des Monuments historiques depuis 1975, cette imposante demeure de style régionaliste normand répond à une commande du baron Henri de Rothschild. Grand amateur de courses, ce dernier choisit de s’implanter à proximité de l’hippodrome. La villa est érigée en 1907 à l’emplacement de la Ferme du Coteau, bien de la famille du romancier Gustave Flaubert depuis 1837. Propriété de l’éditeur de presse américain Ralph Beaver Strassburger à partir de 1924, la villa a été léguée par ses héritiers à la Ville de Deauville en 1980. Chose rare, de ce dernier la villa a conservé son mobilier d’époque, sa décoration, ses bibelots, de nombreux tableaux de chevaux et des caricatures qui témoignent des fêtes de l’époque.

A l’intérieur, on peut également admirer des peintures et sculptures de l’artiste Enrico Campagnola.

Villa Strassburger Avenue Strassburger

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

English : Visite guidée La Villa Strassburger

Protected as a Historic Monument since 1975, this imposing Norman regionalist style residence was commissioned by Baron Henri de Rothschild. A great lover of racing, the latter chose to set up near the racecourse. The villa was built in 1907 on the site of the Ferme du Coteau, which has been in the family of the novelist Gustave Flaubert since 1837. Owned by the American newspaper publisher Ralph Beaver Strassburger from 1924, the villa was bequeathed by his heirs to the town of Deauville in 1980. Rarely has the villa retained its period furniture, decoration, knick-knacks, numerous paintings of horses and caricatures that bear witness to the festivities of the time.

Inside you can also admire paintings and sculptures by the artist Enrico Campagnola.

German : Visite guidée La Villa Strassburger

Dieses imposante, seit 1975 unter Denkmalschutz stehende Gebäude im Stil des normannischen Regionalismus wurde von Baron Henri de Rothschild in Auftrag gegeben. Als großer Liebhaber von Pferderennen entschied sich Rothschild für eine Villa in der Nähe der Rennbahn. Die Villa wurde 1907 an der Stelle der Ferme du Coteau errichtet, die sich seit 1837 im Besitz der Familie des Romanautors Gustave Flaubert befand. Ab 1924 war die Villa im Besitz des amerikanischen Presseverlegers Ralph Beaver Strassburger und wurde 1980 von seinen Erben der Stadt Deauville vermacht. Seltenerweise hat die Villa von ihm ihre Stilmöbel, ihre Dekoration, ihren Nippes, zahlreiche Bilder von Pferden und Karikaturen, die von den Festen der damaligen Zeit zeugen, bewahrt.

Im Inneren kann man außerdem Gemälde und Skulpturen des Künstlers Enrico Campagnola bewundern.

Italiano :

Protetta come monumento storico dal 1975, questa imponente residenza in stile regionalista normanno fu commissionata dal barone Henri de Rothschild. Grande appassionato di corse, scelse di stabilirsi vicino all’ippodromo. La villa fu costruita nel 1907 sul sito della Ferme du Coteau, che apparteneva alla famiglia del romanziere Gustave Flaubert dal 1837. Di proprietà dell’editore di giornali americano Ralph Beaver Strassburger dal 1924, la villa è stata lasciata in eredità dagli eredi alla città di Deauville nel 1980. La villa ha conservato i mobili d’epoca, le decorazioni, i soprammobili, i numerosi dipinti di cavalli e le caricature che testimoniano le feste dell’epoca.

All’interno si possono ammirare anche dipinti e sculture dell’artista Enrico Campagnola.

Espanol :

Protegida como Monumento Histórico desde 1975, esta imponente residencia de estilo regionalista normando fue encargada por el barón Henri de Rothschild. Gran amante de las carreras, eligió instalarse cerca del hipódromo. La villa se construyó en 1907 en el emplazamiento de la Ferme du Coteau, que había pertenecido a la familia del novelista Gustave Flaubert desde 1837. Propiedad del editor de periódicos estadounidense Ralph Beaver Strassburger desde 1924, la villa fue legada por sus herederos a la ciudad de Deauville en 1980. La villa conserva el mobiliario de la época, la decoración, los cachivaches, los numerosos cuadros de caballos y las caricaturas que dan testimonio de las fiestas de la época.

En su interior también se pueden admirar pinturas y esculturas del artista Enrico Campagnola.

