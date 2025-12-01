Visite guidée: La ville en lumières Bayonne

Place de la porte d’Espagne Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6.5 – 6.5 – 9.5 EUR

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

2025-12-30

À la tombée du jour, au coeur des remparts, commence une balade entre chien et loup.

Depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive, découvrez un autre visage de Bayonne et profitez des illuminations de Noël. .

Place de la porte d’Espagne Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

