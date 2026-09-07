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VISITE GUIDÉE : LA VISITE DU QUARTIER SAINT-OMER SUD, Vélodrome, espace sportif de gaulle saint omer, Longuenesse

vendredi 18 septembre 2026 · Vélodrome, espace sportif de gaulle saint omer · Longuenesse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Vélodrome, espace sportif de gaulle saint omer
Adresse
54, Allée des Sports, Saint-Omer
Ville
62500 Longuenesse
Département
Pas-de-Calais

VISITE GUIDÉE : LA VISITE DU QUARTIER SAINT-OMER SUD Vendredi 18 septembre, 18h00 Vélodrome, espace sportif de gaulle saint omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

En collaboration avec le conseil de quartier Saint-Omer sud.
Entre vestiges du conflit mondial, habitat social, renouvellement urbain et équipements de proximité, cette visite vous invite à explorer les différentes facettes d’un quartier en constante évolution. Photographies anciennes et récits d’habitants viendront enrichir ce parcours au coeur de la mémoire du quartier.

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En collaboration avec le conseil de quartier Saint-Omer sud.

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