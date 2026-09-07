VISITE GUIDÉE : LA VISITE DU QUARTIER SAINT-OMER SUD, Vélodrome, espace sportif de gaulle saint omer, Longuenesse

Informations pratiques

VISITE GUIDÉE : LA VISITE DU QUARTIER SAINT-OMER SUD Vendredi 18 septembre, 18h00 Vélodrome, espace sportif de gaulle saint omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

En collaboration avec le conseil de quartier Saint-Omer sud.

Entre vestiges du conflit mondial, habitat social, renouvellement urbain et équipements de proximité, cette visite vous invite à explorer les différentes facettes d’un quartier en constante évolution. Photographies anciennes et récits d’habitants viendront enrichir ce parcours au coeur de la mémoire du quartier.

Vélodrome, espace sportif de gaulle saint omer 54, Allée des Sports, Saint-Omer Longuenesse 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]

En collaboration avec le conseil de quartier Saint-Omer sud.