Visite guidée L’abbaye de la Trappe , Bricquebec abbaye de la Trappe Bricquebec-en-Cotentin

Visite guidée L’abbaye de la Trappe , Bricquebec

abbaye de la Trappe Route de la Trappe Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Le dimanche 29 mars, la visite guidée porte sur l’abbaye trappiste Notre-Dame de Grâce de Bricquebec. Fondée au début du XIX siècle par l’abbé Onfroy sur des terres incultes offertes par un donateur, la communauté connaît des débuts difficiles avant de s’établir durablement.

Nombre de places limitées Réservation obligatoire 02 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

RDV devant l’église abbatiale .

abbaye de la Trappe Route de la Trappe Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

