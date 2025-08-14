Visite guidée L’abbaye du Vœu by night Rue de l’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin

Rue de l’Abbaye Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-08-14 20:30:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Fondée en 1145 par l’impératrice Mathilde, l’Abbaye du Vœu fut régulièrement ravagée au cours de son histoire. Perdant son statut d’abbaye dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ses bâtiments accueilleront le roi Louis XVI en 1786. Transformée en hôpital à la Révolution, puis en caserne, elle sera incendiée par les Allemands en 1944. Elle devra sa renaissance à Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des monuments historiques, qui fera reconstruire en particulier réfectoire et salle capitulaire.

Au cours de la visite, visite des différents lieux avec des parties en ruines ou encore préservées

– église

– pavillon de l’hôpital provisoire de la marine

– cloitre

– réfectoire

– salle capitulaire

– logis abbatial.

Durée 1h30 conseillé à partir de 6 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué au moment de la réservation. .

Rue de l’Abbaye Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

