Visite guidée « L’abbaye et son histoire » Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon

Visite guidée « L’abbaye et son histoire » 20 et 21 septembre Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accompagné d’une médiatrice culturelle, partez à la découverte de l’abbaye cistercienne de l’Escaladieu, fondée au XIIᵉ siècle.

Cette visite guidée vous permettra d’en apprendre davantage sur l’histoire du lieu, son architecture monastique et ses jardins, aménagés dans le respect de l’esprit cistercien.

Une immersion dans la spiritualité, l’art de vivre et le rapport à la nature propres aux moines cisterciens.

Abbaye cistercienne de l’Escaladieu Route de Bagnères de Bigorre, 65130 Bonnemazon Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.com Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye de l’Escaladieu se situe dans un vallon boisé des Baronnies, à proximité de deux villes thermales, Capvern et Bagnères-de-Bigorre. Le domaine s’étend sur 3 hectares et comprend l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauffoir, la salle des moines et les jardins. Venez suivre les traces laissées par les moines et découvrir l’histoire de cette abbaye. Autoroute A 64, sortie Lannemezan (16), Capvern (15) ou Tournay (14), puis itinéraire fléché. Par route départementale 938 entre Bagnères-de-Bigorre et Capvern.

© Suzy Noguès