Visite guidée L’Abbaye, une sacrée histoire ! Perron d’entrée de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 14 juillet 2025 11:00

Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 11:00:00

fin : 2025-07-14 12:30:00

Date(s) :

2025-07-14

2000 ans d’histoire ou presque, à grandes enjambées, afin de revenir sur les moments clés, les vicissitudes de l’Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer, ou devrait-on dire le monastère de Landouar, qui a vu défiler des Brittons barbus, des Vikings affamés de sang, des bâtisseurs de digues et de pêcheries, des jansénistes déterminés, des mauristes intellos, des révolutionnaires sans terreur, des douaniers jamais-là, des philosophes radicaux, un historien en punition, des institutrices avec puis sans costume, des soldats belges remuants et en fin de compte, ouf!, quelques dames bien tranquilles.

Le Directeur actuel de l’établissement, Yohann ABIVEN, par ailleurs auteur de plusieurs notices historiques sur l’Abbaye, vous accueille volontiers dans les jardins pour des visites guidées et commentées.

Il lira les aventures de ce bout de terre à la lumière d’une plus grande histoire, celle des métamorphoses de l’Occident chrétien et détaillera les enjeux auxquels l’Abbaye, une entreprise inspirée par un projet millénaire d’hospitalité, se trouve désormais confrontée, les obstacles à franchir pour s’engager dans encore 2000 ans d’histoire.

ENTREE LIBRE, rendez-vous au perron d’entrée de la Maison principale (près du puits) : .

Perron d’entrée de l’Abbaye 3 Rue de l’Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19

